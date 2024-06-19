Журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке: умер сопровождающий

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Военный Антон Микужис, который сопровождал попавшую под обстрел в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, ушел из жизни от полученных ранений. Об этом сообщил Телеграм-канал«ЛуганскИнформЦентр Z».
13 июня в результате удара беспилотника ВСУ попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин, и офицер сопровождения. Кожин от полученных ран скончался, а Ивлиев лишился руки.
Погибшему было 33 года, у него осталась семья. Микужис служил в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожают технику и живую силу ВСУ в Волчанске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В СВО наблюдается переломный момент
«Печальная новость: в больнице умер Антон Микужис», — рассказал один из его сослуживцев.
Погибшему было 33 года, у него осталась семья. Микужис служил в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожают технику и живую силу ВСУ в Волчанске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак