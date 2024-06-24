Умер актер из «Бандитского Петербурга» Огий

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Актер Олег Огий, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улица разбитых фонарей», скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил его приемный сын Александр Малич в Telegram-канале.
Малич также сообщил, что отпевание актера состоится в понедельник, 24 июня, в 14:00, но не уточнил причину смерти.
Олег Огий родился в 1956 году и окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Его запомнили телезрители благодаря ролям в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Агент национальной безопасности».
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