Дочь Марата Хуснуллина задолжала 2 млн рублей за услугу вахтера в казанском ЖК

11 февраля 2026, 09:24

Фото: iStock/ArtemSam

С дочери заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина требуют почти 2 млн рублей за услугу «вахтёра» в одном из ТСЖ Казани. Об этом пишет Telegram-канал Baza.