Дочь Марата Хуснуллина задолжала 2 млн рублей за услугу вахтера в казанском ЖК
С дочери заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина требуют почти 2 млн рублей за услугу «вахтёра» в одном из ТСЖ Казани. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
34-летняя Алина Киреева владеет нежилым помещением на улице Чистопольской. Его площадь превышает 2,3 тысячи квадратных метров. В собственности женщины находится весь первый этаж, часть подвала и часть второго этажа, которые она сдаёт в аренду.
По информации ТСЖ, Киреева не оплачивает услуги «вахтёра-диспетчера» с 2021 года. Однако она утверждает, что в договоре отсутствует такая услуга.
В 2016 году с женщины пытались взыскать долг в размере 1,5 миллиона рублей за коммунальные услуги. Стороны заключили соглашение, по которому дочь Хуснуллина выплатила 715 тысяч рублей — сумму, накопившуюся за последние три года. Оставшуюся часть долга не удалось взыскать из-за истечения срока давности. В соглашении был указан перечень услуг, предоставляемых ТСЖ, и среди них не значилась услуга «вахтёр-диспетчер». Новый договор между ТСЖ и Киреевой не заключался, поэтому она не оплачивает счета.
Товарищество собственников жилья продолжает настаивать на погашении долга и подаёт в суд на дочь вице-премьера. Однако сама Алина не участвует в судебных заседаниях. По словам юриста ТСЖ, она уже полгода не проживает в России.
