Обнародованы самые популярные лекарства среди россиян в 2025 году
В 2025 году россияне сделали выбор в пользу препарата от насморка на основе ксилометазолина. Продали более 200 миллионов упаковок этого лекарства. Об этом пишет РИА Новости.
На втором месте оказался ибупрофен, за ним следуют омепразол, бисопролол и противопростудное средство на основе ацетилсалициловой кислоты. Наибольшее количество продаж наблюдается в Москве и Московской области. В этих регионах общий объем превысил 80 миллионов упаковок на душу населения.
Интересно, что самая высокая динамика потребления зарегистрирована в Чеченской Республике, Чукотском автономном округе, а также в Дагестане и Тыве. Эти данные предоставил Центр развития перспективных технологий, который управляет системой маркировки «Честный знак».
Читайте также: