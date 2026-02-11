Обнародованы самые популярные лекарства среди россиян в 2025 году

11 февраля 2026, 07:26

РИА Новости: самым востребованным лекарством у россиян стал препарат от насморка

Фото: iStock/dolgachov

В 2025 году россияне сделали выбор в пользу препарата от насморка на основе ксилометазолина. Продали более 200 миллионов упаковок этого лекарства. Об этом пишет РИА Новости.