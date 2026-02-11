Владелец «Вкусно — и точка» усомнился в возвращении McDonald's в Россию

11 февраля 2026, 07:03

Фото: iStock/MichaelJay

Владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор счел возвращение McDonald's на российский рынок маловероятным по экономическим соображениям. Свои мысли он высказал в интервью газете РБК.





По мнению Говора, возвращение McDonald's сейчас было бы невыгодным. Россияне уже привыкли к новому бренду, и прежнего ажиотажа вокруг американского фастфуда не будет.





«Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны», — объяснил он.