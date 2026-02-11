Владелец «Вкусно — и точка» усомнился в возвращении McDonald's в Россию
Владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор счел возвращение McDonald's на российский рынок маловероятным по экономическим соображениям. Свои мысли он высказал в интервью газете РБК.
По мнению Говора, возвращение McDonald's сейчас было бы невыгодным. Россияне уже привыкли к новому бренду, и прежнего ажиотажа вокруг американского фастфуда не будет.
«Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны», — объяснил он.
Напомним, что американская сеть покинула российский рынок в 2022 году, продав свой бизнес Александру Говору, который перезапустил рестораны под новым названием. Владелец «Вкусно — и точка» уточнил, что выполнил свои обязательства перед американцами на полгода раньше установленного двухлетнего срока. В настоящее время какое-либо общение между «Вкусно — и точка» и бывшим владельцем не ведётся.
Ранее стало известно, что McDonald's зарегистрировала в стране одноименный товарный знак. Он позволяет компании продавать в России не только продукты питания и готовые блюда, но и напитки, игрушки и посуду.