Дочь Маска ответила на обвинения отца в обмане ради смены пола

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Дочь Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон ответила на обвинения отца, ранее заявившего, что его «обманом заставили» подписать документы о смене пола сыном. Об этом сообщает NBC.
Уилсон родилась мальчиком с именем Ксавье Александр Маск. Однако в 2022 году, в возрасте восемнадцати лет, Маск-младший сменил пол. Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что потерял сына Ксавье из-за «вируса воукизма», так как он стал принимать блокаторы полового созревания.
Маск отметил, что его «обманом заставили» подписать документы, которые позволили сыну начать данный переход. Сама же Уилсон это опровергла.
Согласно ее словам, предприниматель изначально колебался, но все же дал согласие на начало лечения, осознавая свои поступки.
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Маск отметил, что его «обманом заставили» подписать документы, которые позволили сыну начать данный переход. Сама же Уилсон это опровергла.
Согласно ее словам, предприниматель изначально колебался, но все же дал согласие на начало лечения, осознавая свои поступки.
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Екатерина Коршунова