Последняя капля: Маск перенес офис SpaceX из-за закона об ориентации детей

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Американский бизнесмен Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за нового закона, который касается вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Об этом предприниматель сообщил в соцсети X.
«Это последняя капля. Этот закон и многие, которые предшествовали ему, является атакой на семьи и компании, а потому SpaceX переводит свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии в Старбейс в Техасе», — написал Маск.Причиной этому стало подписание губернатором штата Гэвин Ньюсом закона, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, обязывающие их без согласия ребенка уведомлять родителей по каким-либо вопросам, связанным с сексуальной ориентацией или половой принадлежностью ребенка.
Ранее Маск заявил, что планирует спонсировать политический комитет в поддержку Дональда Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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