Маск заявил, что потерял сына, согласившись на блокаторы полового созревания

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его обманом заставили подписать согласие на прием его сыном блокаторов полового созревания. Об этом сообщает Daily Wire.
Маск рассказал, что медики прописали препараты, аргументировав это риском суицида, но никого не предупреждали о том, что блокаторы являются средством для стерилизации. По словам бизнесмена, он «потерял» своего сына Ксавьера, который теперь называет себя Вивиан Дженна Уилсон.
Он заключил, что люди, которые поддерживают и пропагандируют идеологию смены пола среди несовершеннолетних, — это преступники, которые должны быть заключены под стражу.
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«Мой сын Ксавье по сути мертв, он был убит вирусом вокизма», – отметил предприниматель.
Он заключил, что люди, которые поддерживают и пропагандируют идеологию смены пола среди несовершеннолетних, — это преступники, которые должны быть заключены под стражу.
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Екатерина Коршунова