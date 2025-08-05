Дочь Навального может возглавить ФБК вместо Жданова

05 августа 2025, 10:14

Фото: istockphoto / Atstock Productions

Юлия Навальная*, вдова оппозиционера Алексея Навального****, намерена назначить свою дочь Дарью на руководящую должность в Фонде борьбы с коррупцией**. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник из окружения семьи Навальных.