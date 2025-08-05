Дочь Навального может возглавить ФБК вместо Жданова
Юлия Навальная*, вдова оппозиционера Алексея Навального****, намерена назначить свою дочь Дарью на руководящую должность в Фонде борьбы с коррупцией**. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник из окружения семьи Навальных.
Перед командой стоит задача интегрировать Дарью в коллектив, однако подходящей политической должности для неё пока нет. Возможность назначения возникла после того, как Ивана Жданова*** временно отстранили от обязанностей из-за обвинений в присвоении спонсорских средств. В реестре юридических лиц США он по-прежнему числится среди директоров ACF вместе с Юлией Навальной*, однако данные не обновлялись с ноября 2024 года.
Источник также отметил, что в руководстве ФБК** существуют разногласия по поводу кандидатуры Дарьи. Некоторые опасаются, что её назначение может вызвать негативную реакцию среди релокантов, недовольных «кумовством в команде Навального****» и своим положением, так как им обещали перемещение из Закавказья в Европу, но этого не произошло.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, Anti-Corruption Foundation) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
*** Физлицо внесено в реестр иностранных агентов.
**** Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
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