В Белгороде предотвратили покушение на гендиректора оборонного предприятия
В Белгороде была сорвана попытка покушения на гендиректора оборонно-промышленного предприятия, сообщили в ЦОС ФСБ России. Преступник задержан.
По данным ведомства, гражданин России через Telegram держал связь с одним из представителей запрещённой в РФ проукраинской террористической организации. По заданию кураторов злоумышленник прибыл в Трубчевский район Брянской области, чтобы забрать оружие и взрывчатку, сброшенные с БПЛА. Всё это в дальнейшем планировались использовать для убийства генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий на территории Белгорода.
В ЦОС ФСБ добавили, что возбуждено уголовное дело о госизмене.
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