Более 330 человек погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область
Бастрыкин: 330 человек погибли и 550 пострадали из-за атак ВСУ под Курском
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о значительных человеческих потерях в результате вторжения украинских боевиков на территорию Курской области.
По официальным данным, в ходе боевых действий погиб 331 местный житель, ещё 553 человека получили ранения различной степени тяжести. Эти цифры глава СК озвучил в интервью изданию «Комсомольская правда». Бастрыкин подчеркнул, что действия украинских военных носили осознанный характер.
«Конечно, они полностью осознавали, что делают. Жители приграничных сел и поселков также подтверждали, что украинские боевики намеренно издевались над мирным населением, убивали», — добавил председатель СК РФ.
Ранее Следственный комитет уже сообщал о масштабах ущерба — официальный статус потерпевших получили более 57 тысяч жителей приграничных районов Курской области. В настоящее время продолжается документальная фиксация всех преступлений, совершенных украинскими военными на территории России.