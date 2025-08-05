05 августа 2025, 09:43

Бастрыкин: 330 человек погибли и 550 пострадали из-за атак ВСУ под Курском

Фото: mil.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о значительных человеческих потерях в результате вторжения украинских боевиков на территорию Курской области.





По официальным данным, в ходе боевых действий погиб 331 местный житель, ещё 553 человека получили ранения различной степени тяжести. Эти цифры глава СК озвучил в интервью изданию «Комсомольская правда». Бастрыкин подчеркнул, что действия украинских военных носили осознанный характер.





«Конечно, они полностью осознавали, что делают. Жители приграничных сел и поселков также подтверждали, что украинские боевики намеренно издевались над мирным населением, убивали», — добавил председатель СК РФ.