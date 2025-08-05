ПВО России уничтожила 24 украинских беспилотника за ночь

05 августа 2025, 07:21

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 4 на 5 августа, с 22:00 до 01:40 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом проинформировало МО РФ.