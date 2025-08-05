ПВО России уничтожила 24 украинских беспилотника за ночь
В ночь с 4 на 5 августа, с 22:00 до 01:40 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом проинформировало МО РФ.
Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Брянской области — 13 единиц. Также были зафиксированы 7 попыток вторжения в воздушное пространство Ростовской области, 2 дрона были уничтожены над Калужской областью и еще 2 — над Смоленской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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