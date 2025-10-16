Дочь рассказала, как ветеран Кизюн переживал из-за обмана с наследством
16 октября на 98-м году жизни ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, генерал-полковник Николай Кизюн. Его дочь рассказала RT, что в последние годы генерал очень переживал из-за сложной ситуации с наследством своего умершего сына.
По словам дочери, 97-летнего пенсионера обманом заставили отказаться от наследства в пользу вдовы сына, воспользовавшись его возрастом и плохим зрением.
«Папа очень переживал. Сначала не верил в произошедшее. Потом спрашивал: «Неужели родные люди могут так обманывать?», – вспомнила женщина слова ветерана.Несмотря на рекомендации адвоката и близких не затевать судебные разбирательства, генерал настаивал на том, чтобы всё было сделано законно.
«Ждал извинения. Сначала спрашивал: «Звонили?» Мне звонить запрещал. Последней каплей стал иск, поданный к папе. Он ещё не вступил в наследство, а к нему подали иск за неуплату долгов брата», – отметила дочь Кизюна.По её словам, вся эта история глубоко ранила ветерана, который всю жизнь был честным и преданным своей стране человеком.
Генерал-полковник Николай Кизюн был постоянным участником парадов Победы, а в 2021 году он лично пожал руку президенту России Владимиру Путину.
Дочь ветерана сообщила, что военный университет окажет помощь с организацией похорон. Церемония прощания пройдёт в Пантеоне защитников Отечества в Мытищах, где покоятся мать и брат Николая Кизюна.