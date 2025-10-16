Дочь рассказала, как ветеран Кизюн переживал из-за обмана с наследством

16 октября 2025, 13:11

Фото: iStock/Ekaterina Dorozhkina

16 октября на 98-м году жизни ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, генерал-полковник Николай Кизюн. Его дочь рассказала RT, что в последние годы генерал очень переживал из-за сложной ситуации с наследством своего умершего сына.





По словам дочери, 97-летнего пенсионера обманом заставили отказаться от наследства в пользу вдовы сына, воспользовавшись его возрастом и плохим зрением.





«Папа очень переживал. Сначала не верил в произошедшее. Потом спрашивал: «Неужели родные люди могут так обманывать?», – вспомнила женщина слова ветерана.

«Ждал извинения. Сначала спрашивал: «Звонили?» Мне звонить запрещал. Последней каплей стал иск, поданный к папе. Он ещё не вступил в наследство, а к нему подали иск за неуплату долгов брата», – отметила дочь Кизюна.