Умер ветеран Николай Кизюн, жавший Путину руку 9 мая
На 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, генерал-полковник Николай Кизюн. О его смерти 16 октября сообщила дочь военного в беседе с RT.
Николай Фадеевич Кизюн был постоянным участником парада Победы на Красной площади. В 2021 году, во время торжественных мероприятий 9 мая, он лично пожал руку президенту России Владимиру Путину. Его семья и коллеги отмечают, что генерал отличался искренним патриотизмом и бескорыстной заботой о людях.
Дочь ветерана также поделилась одной из многочисленных историй, характеризующих отца: когда у библиотекаря украли партию книг во время разгрузки, Кизюн лично возместил убытки, чтобы женщина не несла ответственность.
«Я так плакала. А Николай Фадеевич покрыл недостачу. Всю жизнь буду за него молиться», – привела дочь слова благодарной женщины.Несмотря на свои заслуги перед страной, в последние годы жизни ветеран столкнулся и с несправедливостью. В прошлом году он стал жертвой мошенничества – злоумышленники обманом заставили его отказаться от наследства умершего сына в пользу его вдовы.
О дате и месте прощания с Николай Фадеевичем Кизюном станет известно позднее.