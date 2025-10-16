Умер ветеран Николай Кизюн, жавший Путину руку 9 мая

16 октября 2025, 11:02

Фото: iStock/Pavel Starikov

На 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, генерал-полковник Николай Кизюн. О его смерти 16 октября сообщила дочь военного в беседе с RT.





Николай Фадеевич Кизюн был постоянным участником парада Победы на Красной площади. В 2021 году, во время торжественных мероприятий 9 мая, он лично пожал руку президенту России Владимиру Путину. Его семья и коллеги отмечают, что генерал отличался искренним патриотизмом и бескорыстной заботой о людях.



Дочь ветерана также поделилась одной из многочисленных историй, характеризующих отца: когда у библиотекаря украли партию книг во время разгрузки, Кизюн лично возместил убытки, чтобы женщина не несла ответственность.





«Я так плакала. А Николай Фадеевич покрыл недостачу. Всю жизнь буду за него молиться», – привела дочь слова благодарной женщины.