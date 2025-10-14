В Петербурге умер трёхкратный олимпийский чемпион по гимнастике Александр Дитятин
В Санкт-Петербурге на 69-м году жизни скончался трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин.
Как сообщает SHOT, тело спортсмена обнаружили в его квартире. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Александр Дитятин — один из самых титулованных гимнастов в истории. Он является семикратным чемпионом мира и первым спортсменом, которому удалось завоевать медали во всех восьми дисциплинах олимпийской программы — это достижение он установил на Играх 1980 года в Москве.
Известно, что у Дитятина не было серьёзных проблем со здоровьем, и его внезапная смерть стала настоящим потрясением для семьи, друзей и спортивного сообщества.
Читайте также: