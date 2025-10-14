В Петербурге умер трёхкратный олимпийский чемпион по гимнастике Александр Дитятин

14 октября 2025, 11:24

Легенда советской гимнастики Александр Дитятин скончался на 69-м году жизни

Александр Дитятин (Фото: РИА Новости / Рудольф Кучеров)

В Санкт-Петербурге на 69-м году жизни скончался трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин.