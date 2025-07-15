Дочь российского мэра опубликовала фото из США
Дочь мэра Иркутского района Фролова показала свой отдых в США
Отдых в США показала в социальных сетях дочь мэра Иркутского района Иркутской области Леонида Фролова Екатерина.
Чиновник заявил журналистам, что сейчас у девушки другая семья. Фролов подчеркнул, что не собирается ничего опровергать или оправдываться.
«Люди знают: Фролов всегда был и будет вместе с волонтерами и бойцами специальной военной операции. Они могут даже не пытаться вбить клин в Иркутское воинское и тыловое братство, рассылая свою писанину по группам волонтеров. Им не понять некоторых простых вещей, которые связывают всех нас в родной стран», — написал Леонид Фролов в соцсетях.Внимание на фото Екатерины обратило «Радио КП». Сама девушка отметила, что США — это страна «в которую мечтаешь вернуться». Стоит добавить, что сейчас аккаунт Екатерины закрыт.
*Запрещен в РФ