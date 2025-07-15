В Новокузнецке массово сносят аварийные дома
В Новокузнецке идет массовый снос многоквартирных домов, не пригодных для жизни. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на главу города Дениса Ильина.
По данным издания, в рамках муниципального контракта уже снесено восемь домов.
«Отмечу важность ликвидации аварийных МКД. Не принятые меры по их устранению создают угрозу жизни и безопасности граждан. Расселенные, но не снесенные МКД, привлекают для посещения несовершеннолетних детей и лиц без определенного места жительства», — пояснил Ильин.
Тем временем в Москве за первые шесть месяцев 2025 года расселили 115 старых домов, а жителей расселили по программе реновации. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
«По итогам I полугодия полностью расселили 115 домов старого жилого фонда. Больше всего зданий освободили в ВАО, там в новые квартиры переехали жители 33 домов. Еще 20 – на юго-востоке и 16 – на западе столицы», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что дома, включенные в программу реновации, демонтируют, а на их месте построят новые. Всего в программу реновации в столице попали пять тысяч 176 домов. Их жителей расселяют в новые квартиры в современных ЖК.