В Новокузнецке массово сносят аварийные дома

15 июля 2025, 11:29

Фото: iStock/Srdjanns74

В Новокузнецке идет массовый снос многоквартирных домов, не пригодных для жизни. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на главу города Дениса Ильина.





По данным издания, в рамках муниципального контракта уже снесено восемь домов.





«Отмечу важность ликвидации аварийных МКД. Не принятые меры по их устранению создают угрозу жизни и безопасности граждан. Расселенные, но не снесенные МКД, привлекают для посещения несовершеннолетних детей и лиц без определенного места жительства», — пояснил Ильин.

«По итогам I полугодия полностью расселили 115 домов старого жилого фонда. Больше всего зданий освободили в ВАО, там в новые квартиры переехали жители 33 домов. Еще 20 – на юго-востоке и 16 – на западе столицы», — отметили в ведомстве.