Композитор Баснер и режиссер Митта были дальними родственниками

15 июля 2025, 11:58

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Композитор Вениамин Баснер был двоюродным братом первой жены режиссера Александра Митты. Об этом рассказала вдова композитора Лукерья Баснер.





Женщина отметила, что сегодня многие СМИ говорят, что Баснер был двоюродным братом Митты, однако, это не так.





«Это дальнее родство, хотя теперь пишут, что Митта — двоюродный брат Вениамина Ефимовича. На самом деле он двоюродный брат его первой жены. Так что правильно будет говорить о нем, как о дальнем родственнике», — рассказала вдова в беседе с «Петербургским дневником».