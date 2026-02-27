Дочь сожительницы похитителя девочки в Смоленске рассказала о его странном поведении
Похититель девочки в Смоленске последние месяцы перестал использовать телефон и общался через записки, которые оставлял под дверью. Об этом рассказала дочь сожительницы преступника Надежда.
По ее словам, Сергей Грищенков был абьюзером, контролировал каждый шаг ее матери и даже засекал время, когда она уходила в магазин. Их отношения прекратились около года назад, однако они поддерживали связь.
«Пару месяцев назад без объяснения причин вдруг перестал ходить с мобильником. У него была как будто мания преследования, словно скрывался от кого-то. Мама рассказывала мне, что теперь их общение происходит только через бумажные записки», — цитирует слова девушки RT.
Девушка уточнила, что у мамы проблемы с алкоголем и долгами, поэтому она общалась с ней дозированно. Последний раз Надежда переписывалась с женщиной два дня назад по смс, но ничего про ребенка в квартире она ей не сообщила.
Надежда не исключила, что Грищенков мог угрожать ее матери и тоже удерживать в заложниках.