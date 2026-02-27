МВД выложило видео спасения похищенной в Смоленске школьницы и задержания преступника
В Сети появились первые кадры спасения девятилетней девочки, пропавшей в Смоленске, а также момент задержания мужчины, который похитил ребенка. Видео разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, что об исчезновении школьницы по имени Саша стало известно утром 24 февраля. Девочка ушла гулять с собакой на улицу Маршала Еременко, но потом не вернулась домой. Её мать нашла во дворе только собаку.
Ребёнка искали более двух суток. Большой поддержкой стали неравнодушные горожане — многие оказывали помощь в поисковых операциях лично, еще больше местных жителей оказывали специалистам помощь дистанционно. В результате Сашу обнаружили в квартире дома на той же улице, где она проживает.
На кадрах, снятых после задержания похитителя, видно, как мужчину укладывают лицом в пол и надевают наручники. Перед этим показан момент того, как школьницу выводят из подъезда многоквартирного дома в Заднепровском районе.
Как выяснили следователи, виновник происшествия следил за девочкой полгода, затем похитил и удерживал три дня в квартире сожительницы. Телесных повреждений у ребёнка не обнаружили, жизни Саши сейчас ничего не угрожает. Подозреваемый от показаний отказался, потребовав адвоката.
