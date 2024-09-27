«Готовился к ее смерти»: на что живет Шепелев после смерти Фриске, где наследство и куда пропали ее украшения

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти супруги Жанны Фриске живет тихой семейной жизнью и воспитывает вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой троих детей. Однако активная покупка недвижимости вновь привлекла к бывшему мужу солистки «Блестящих» внимание общественности. Кто обвинил Шепелева в растрате денег Фриске и на какие средства на самом деле живет телеведущий – в материале «Радио 1».
Шепелев активно скупает недвижимость
В последнее время Шепелев со своей супругой активно занимаются покупкой недвижимости. Фотографиями нового загородного дома Екатерина Тулупова ранее поделилась в социальных сетях. Семья уже начала планировать ремонт и принимать поздравления от своих подписчиков.
«Я не собиралась этого делать, но когда увидела это место, не смогла устоять. Дача великолепна, с историей и всеми чертежами. У меня есть планы по ее развитию, но мне нужно два года», – заявила Тулупова.
Семья намерена использовать новое жилье для отдыха от городской суеты, встреч семейных праздников и летних каникул, и, казалось бы, в жизни Шепелева наконец-то наступила гармония.
Тем не менее некоторые поклонники выразили недовольство и заподозрили телеведущего в том, что он продолжает тратить наследство покойной Жанны Фриске, предназначенное их общему сыну Платону.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Конфликт с семьей Фриске
Напомним, экс-солистка группы «Блестящие» скончалась в 2015 году от рака, после чего ее семья оказалась втянута в судебные разбирательства с Шепелевым из-за наследства. Несмотря на множество попыток добиться мирного разрешения ситуации, родители Жанны Фриске так и не смогли простить Дмитрия Шепелева за его поступки. Отец певицы продолжает убеждать общественность в том, что бывший зять безжалостно тратит наследство сына Платона на свою новую семью.
«Это просто издевательство. Когда-то на счете Платона было 200 000 евро, а сейчас лишь шесть. У меня есть выписка. Эти средства должны достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавнo приобрел новый автомобиль и поддерживает свою семью на эти деньги», – заявил Владимир Фриске в интервью «Пятому каналу».
Болезнь и смерть Жанны Фриске
Дмитрий и Жанна встретились в 2011 году на съемках одной из телевизионных программ. Их роман долгое время оставался в тайне. Постепенно Фриске стала все реже появляться на публике, а в декабре 2012 года пара объявила о грядущем пополнении в семье. Хотя певица мечтала о свадьбе, их отношения не были официально оформлены. В 2013 году у них родился сын, которого назвали Платоном.
Перед тем как мальчик появился на свет, врачи предупреждали супругов о высоких рисках для здоровья Жанны во время родов. Тем не менее пара решилась на этот шаг, осознавая все последствия. Позднее стало известно, что известная личность, мечтавшая о материнстве, прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Некоторые специалисты полагают, что именно это могло стать триггером для возникновения раковых клеток.
К сожалению, семейное счастье Жанны и ее партнера оказалось недолгим — у Фриске диагностировали глиобластому, которую невозможно было удалить хирургически.
Состояние певицы быстро ухудшалось, и ее близкие делали все возможное, чтобы оградить ее от слухов и посторонних взглядов. В итоге родители звезды обратились к россиянам с просьбой о финансовой поддержке, так как ей была необходима значительная сумма для лечения за границей.
Благодаря совместным усилиям удалось собрать около 70 миллионов рублей на лечение знаменитости. Однако вскоре выяснилось, что эти средства не дошли до Фриске. По словам её семьи, предприимчивый Шепелев присвоил все собранные деньги, которые предназначались для тяжелобольной.
«Он подготавливал себе мягкое местечко после ее смерти. Так как все карты были у него, он тратил по 20 миллионов едва ли не каждую неделю!», – говорила сестра певицы Наталья Фриске в эфире телешоу.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Из собранных средств певица пожелала перевести 32 619 851 рубль на лечение девяти детей, страдающих от онкологических заболеваний. Еще 11 636 146 рублей были направлены на оплату медицинских счетов и лекарств. В результате на счету семьи осталось 25 011 790 рублей, которые после смерти Жанны убитые горем родители певицы так и не увидели.
Позже родители певицы также утверждали, что Шепелев еще при жизни своей возлюбленной снимал с ее карты деньги, на которые построил дом в Подмосковье. Отмечалось, что общая площадь особняка достигала 400 квадратных метров. По словам родственников Фриске, Шепелев присвоил и украшения больной певицы, а также ее некоторые дорогостоящие личные вещи.
«Человек – падаль. Не нужна она была ему. Ему нужны были ее деньги. Когда она болела, его неоднократно ловили в ночном клубе где-то в Химках – он кутил, пока она загибалась. Он гнилой человек. Его и с телевидения убрали поэтому. Жанна его поставила, а без нее все поняли, что он за фрукт. Его и звезды все ненавидят», – говорил отец Фриске.
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