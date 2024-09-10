Операции и любовь к брендам: Как живет единственная наследница империи КВН Таисия Маслякова

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин
8 сентября ушел из жизни основатель империи КВН и ведущий телепрограммы Александр Масляков. Наследницей империи КВН называют единственную внучку Маслякова Таисию. Что известно о жизни девушки, рассказывает «Радио 1».
Детство Таисии МасляковойТаисия родилась 19 августа 2006 года. С раннего детства она начала мелькать на телевидении, посещая все игры КВН. Однако девочка часто не понимала взрослых шуток и редко смеялась, за что ее начали называть Несмеяной за грустное выражение лица.
В школе девочка была отличницей и занималась в ансамбле «Непоседы», где начинали многие российские звезды. Маслякова пела и танцевала, но связывать жизнь со сценой не стала, а мечтала стать архитектором, потому что больше всего она любила рисовать.
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Карьера на ТВВ девять лет Таисия Маслякова впервые появилась на ТВ в качестве ведущей вместе с сыном основательницы «Непосед» Елены Пинджоян Кириллом. Ребята вели благотворительный концерт «Взрослые и дети». Тогда на сцену вышли Лариса Долина, Николай Басков и другие звезды. Вести мероприятие детям помогали Александр Олешко и Светлана Зейналова.
В 2016 году юная Маслякова приняла участие в номере команды «Сборная ГУУ и МИСиС» в игре 1/8 финала Высшей лиги. С участниками «Непосед» Таисия представила пародию на детскую программу «Голос». Позже внучка Маслякова стала ведущей «Детского КВН», как многие и пророчили. Программа выходила на канале «Карусель», а позже ее стали показывать по СТС.
Проведя два сезона шоу, вместо Масляковой вести «Детский КВН» стала победительница проекта «Лучше всех!» Ева Смирнова. Однако в октябре 2021 года Маслякова вернулась в программу, которая переехала на Первый канал.
В 2023 году Маслякова также начала вести новую интерпретацию детского Клуба веселых и находчивых под названием «КВН. Дети» вместе с Валдисом Пельшем.
Злоупотребление косметологиейВ конце 2023 Александр Масляков-младший появился на презентации нового сезона канала ТНТ в компании дочери, однако тогда многие не смогли узнать милую Таисию в 17-летней девушке, которая выглядела на все 35. Некоторые специалисты считают, что девушка увеличила губы, ввела филлер в область скул, сделала «лисьи глазки» и вытянутый подбородок.
Фото: соцсети Т. Масляковой
Непопулярный блогерМаслякова публикует в запрещенной соцсети фотографии из различных путешествий в разные страны. Она также демонстрирует любовь к люксовым брендам: Hermès Kelly, Birkin, Cartier и Van Cleef, и хвастается огромными букетами цветов, но о личной жизни не распространяется. О смерти деда девушка также ничего не написала и не прокомментировала.
Назвать Маслякову популярным блогером сложно — на девушку подписано всего 10 тысяч человек.
Наследство МасляковаУшедший из жизни телеведущий Александр Масляков оставил наследникам двухэтажный особняк стоимостью 338 миллионов рублей. Кроме того, он являлся владельцем небольшого автопарка дорогих автомобилей.
Маслякову также принадлежит компания «АМиК», которая по сей день занимается производством КВН. По данным Forbes, за 11 лет доход компании составил не менее 3,5 миллиона долларов, Масляков при этом декларировал общий доход в размере 500 миллионов рублей.
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