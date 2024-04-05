Дочерей сотрудницы Мособлэнерго наградили за эвакуацию посетителей «Крокуса»

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Двух дочерей директора департамента по организации и контролю закупочной деятельности Мособлэнерго Анастасии Мартыненко наградили за помощь в эвакуации посетителей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
«18-леняя Анна и 14-летняя Ульяна приехали в управление Мособлэнерго, где работает их мама. Гендиректор компании Владимир Бойко вручил девочкам и их матери почётные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Он поблагодарил Анастасию Викторовну за воспитание дочерей», – говорится в сообщении.Когда вечером 22 марта террористы открыли огонь по зрителям концерта и персоналу, Анна и Ульяна работали от студенческой организации в гардеробе на минус этаже концертного зала. Для Ульяны это был первый в жизни рабочий день.
Руководители Мособлэнерго, узнав о произошедшем с детьми коллеги, решили наградить девушек за отважный поступок.
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Лора Луганская