Жалобу на арест продавшего машину исполнителям теракта в «Крокусе» рассмотрят 10 апреля

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Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу на арест Диловара Исломова, который продал машину исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом ТАСС сообщили в суде.
Отмечается, что заседание состоится в 14:00 по мск. По информации источника, Исломов и два его сына, как и еще один фигурант дела Алишер Касимов, сдавший им квартиру, знали о намерениях преступников совершить теракт и оказывали им всяческую помощь.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокус сити холле». По данным РИА Новости, двое новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались преступниками.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокус сити холле». По данным РИА Новости, двое новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались преступниками.
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Екатерина Коршунова