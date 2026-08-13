Достижения.рф

Дочери Билла Гейтса может грозить до 20 лет тюрьмы

Фиби Гейтс может сесть в тюрьму из-за скандала со стартапом Phia
Фото: Istock / Yingko

Фиби Гейтс оказалась в центре скандала вокруг своего стартапа Phia. По данным Bloomberg, сервис мог получать комиссии за сделки, к которым фактически не имел отношения. При этом руководство компании, как утверждают журналисты, знало о проблеме несколько месяцев.



Американский юрист Ариэль Гивнер считает, что подобные действия при определённых обстоятельствах могут квалифицироваться как федеральное сетевое мошенничество.

По его словам, в таком случае максимальное наказание может составить до 20 лет лишения свободы, а также включать штрафы и возмещение ущерба.

При этом речь пока идёт именно о возможной правовой квалификации. Информации о предъявлении Фиби Гейтс уголовных обвинений в предоставленных данных нет.

Софья Метелева

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