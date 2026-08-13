Дочери Билла Гейтса может грозить до 20 лет тюрьмы

13 августа 2026, 18:43

Фиби Гейтс может сесть в тюрьму из-за скандала со стартапом Phia

Фото: Istock / Yingko

Фиби Гейтс оказалась в центре скандала вокруг своего стартапа Phia. По данным Bloomberg, сервис мог получать комиссии за сделки, к которым фактически не имел отношения. При этом руководство компании, как утверждают журналисты, знало о проблеме несколько месяцев.