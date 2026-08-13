Около тысячи человек застряли на границе России и Грузии

13 августа 2026, 18:26

Движение на границе России и Грузии перекрыли из-за угрозы камнепада

Фото: Istock / Aoraee

Около тысячи человек оказались заблокированы на российско-грузинской границе после введения ограничений на движение через КПП «Верхний Ларс». По данным SHOT, автомобили перестали пропускать в обе стороны сегодня около 14:00.