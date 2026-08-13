Около тысячи человек застряли на границе России и Грузии
Около тысячи человек оказались заблокированы на российско-грузинской границе после введения ограничений на движение через КПП «Верхний Ларс». По данным SHOT, автомобили перестали пропускать в обе стороны сегодня около 14:00.
Предварительно, причиной стали опасные природные явления в районе Военно-Грузинской дороги. Водителей у посёлка Жинвали предупреждают не двигаться в сторону таможни: там сработали датчики системы предупреждения об опасности. По одной из версий, существует угроза камнепада.
Из-за перекрытия дороги с обеих сторон границы начали формироваться километровые пробки. «Верхний Ларс» является одним из ключевых автомобильных маршрутов между Россией и Грузией, поэтому даже временное ограничение движения быстро приводит к скоплению транспорта.
С грузинской стороны ситуация также осложнилась. На КПП «Дариали» эвакуировали сотрудников и граждан после срабатывания системы раннего предупреждения в Девдоракском ущелье. Она зафиксировала изменение уровня воды в Тереке и подала тревожный сигнал.
Сейчас движение остаётся ограниченным, а находящимся в очередях людям приходится ждать восстановления безопасного проезда. Срок снятия ограничений пока не сообщается.
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