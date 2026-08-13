Субъектам малого и среднего бизнеса Подмосковья упростили участие в госзакупках
Для представителей малого и среднего бизнеса в Подмосковье станет проще участие в госзакупках. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Закон, расширяющий доступ МСП к госзаказу, подписал президент. Он вступает в силу 1 октября этого года, а часть норм для малого и среднего бизнеса начнёт действовать с 1 января 2027-го.
«Теперь предприниматели смогут претендовать на более крупные контракты. Лимит цены при закупках у малого бизнеса повышен до 30 миллионов рублей. Упростится и снабжение сельских территорий. Товары у единственного поставщика можно будет закупать чаще, а согласование таких закупок сократится до пяти дней. Расширится и круг участников. Если нужная продукция недоступна, заказчики смогут заменить её аналогами с теми же характеристиками, что позволит большему числу предпринимателей выходить на торги», – пояснили в ведомстве.Кроме того, компании смогут заключать несколько контрактов с одним и тем же поставщиком по идентичным товарам. Такая практика официально разрешена и больше не считается дроблением закупки.