Субъектам малого и среднего бизнеса Подмосковья упростили участие в госзакупках

13 августа 2026, 17:50

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Для представителей малого и среднего бизнеса в Подмосковье станет проще участие в госзакупках. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Закон, расширяющий доступ МСП к госзаказу, подписал президент. Он вступает в силу 1 октября этого года, а часть норм для малого и среднего бизнеса начнёт действовать с 1 января 2027-го.

«Теперь предприниматели смогут претендовать на более крупные контракты. Лимит цены при закупках у малого бизнеса повышен до 30 миллионов рублей. Упростится и снабжение сельских территорий. Товары у единственного поставщика можно будет закупать чаще, а согласование таких закупок сократится до пяти дней. Расширится и круг участников. Если нужная продукция недоступна, заказчики смогут заменить её аналогами с теми же характеристиками, что позволит большему числу предпринимателей выходить на торги», – пояснили в ведомстве.