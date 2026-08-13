Врач рассказал, на какие грибы чаще всего бывает аллергия
Аллерголог Болибок: из грибов аллергия чаще всего бывает на шампиньоны
Аллергия на грибы проявляется воспалением слизистой рта и губ, крапивницей и чаще всего возникает на шампиньоны. Об этом предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок.
В разговоре с RT он уточнил, что существует два вида аллергии «на грибы». Наиболее часто встречается реакция на споры плесневых грибов — насморк, кашель и приступы бронхиальной астмы. На съедобные грибы аллергия возникает реже.
«Самые частые случаи пищевой аллергии связаны с шампиньонами. Скорее всего, потому, что это самый распространенный съедобный гриб в международной кулинарии, включая выпечку, полуфабрикаты, консервы, соусы, сухие концентраты», — уточнил Болибок.
Аллергия на шампиньоны проявляется воспалением слизистой рта и губ, а также могут возникнуть крапивница и даже анафилактический шок. Также редко бывают случаи аллергической реакции на белые грибы, шиитаке, опенки, лисички, рыжики, подберезовики, подосиновики, маслята и грузди.