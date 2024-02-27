Дочери Василия Шукшина судятся из-за прав на произведения отца

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Дочери знаменитого советского писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина судятся из-за прав на его творческое наследие. Об этом рассказали в Таганском районном суде города Москвы.
Уроженец села на Алтае Василий Шукшин — известный советский актёр, режиссёр и писатель. Написал сценарий по своей повести «Калина красная» и снял по нему одноимённый фильм, где также снялся в главной роли. Как актёр играл также в картинах «Живёт такой парень», «Печки-лавочки» и других. Умер в 1974 году от сердечного приступа во время съёмок в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину».
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