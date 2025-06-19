Дочери Владимира Путина выступили на ПМЭФ-2025

19 июня 2025, 16:23

Мария Воронцова и Катерина Тихонова выступили на ПМЭФ-2025

(Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

На Петербургском международном экономическом форуме выступили Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которых российские СМИ называют дочерьми президента РФ Владимира Путина. Участники встречи обсудили будущее медицины и образования.