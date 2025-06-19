Дочери Владимира Путина выступили на ПМЭФ-2025
На Петербургском международном экономическом форуме выступили Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которых российские СМИ называют дочерьми президента РФ Владимира Путина. Участники встречи обсудили будущее медицины и образования.
На прошедшем Форуме Мария Воронцова, занимающая должность члена президиума Российской ассоциации содействия науке выступила модератором сессии «Неоэтика в эпоху нейротехнологий».
Девушка настояла на обсуждении вопросов безопасности и этики, связанных с новыми технологиями «улучшения» человека. Мария обговорила с участниками применение нейротехнологий в образовании, медицине, армии и на предприятиях, отметив, что её беспокоит влияние технологий на детей.
Младшая дочь Путина Катерина Тихонова, являющаяся специалистом в области высоких технологий тоже присутствовала на экономическом форуме. Девушка представила революционную модель развития российских технологий через специальную форму организации труда.
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