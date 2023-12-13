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«Дочка» VK хочет приобрести школу английского, которую РФ выкупила у иностранцев

13 декабря 2023, 05:31
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Онлайн-образовательная платформа «Учи.ру», входящая в состав социальной сети VK, выразила желание приобрести 100% акций Международной компании (МК) ООО «Рашмор», владеющей сетью школ английского языка Ufirst. Эта информация была обнародована в базе юридических решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Как утверждает «Коммерсант», ссылаясь на опубликованное решение ФАС, ООО «Учи.Ру Плюс» обратилось с запросом о покупке 100% доли в уставном капитале компании МК ООО «Рашмор».

Последняя контролирует сеть школ английского языка UFirst, созданную после покупки российского бизнеса English First у иностранного владельца.


Социальная сеть VK на данный момент является собственником ста процентов акций платформы «Учи.ру». Сделка на сумму 8,7 млрд рублей была завершена в феврале.

В 2023 году чистая выручка выросла на 30,8%, достигнув отметки в 3 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась в восемь раз, составив 775,6 млн рублей. Школы Ufirst находятся в 15 локациях в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. Эксперты предполагают, что стоимость сделки может составить от 100 до 150 млн рублей.

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В России создадут новую снайперскую винтовку
13 декабря 2023, 04:55

Фото: iStock/Deagreez

В России на данный момент разрабатывается новая легкая снайперская штурмовая винтовка, которая будет иметь возможность использовать разные типы патронов.
Это оружие будет способно работать в режиме автоматической стрельбы. По словам Владислава Лобаева, основателя компании-разработчика Lobaev Arms, первые экспериментальные образцы планируется подготовить к февралю—марту.

«В настоящее время мы разрабатываем новую полуавтоматическую винтовку для замены моделей „Смерш“ и „Счетчик“. Отличие этой винтовки заключается в том, что ее габариты будут сравнимы с автоматом», — сообщил Лобаев в интервью РИА Новости.
По его словам, вес винтовки составит 3,6 килограмма, что на килограмм меньше, чем у модели «Счетчик» и у иностранных аналогов этого калибра. Особенностью этого оружия будет возможность использовать разные «личинки». С их помощью винтовка сможет работать как снайперская или как автомат. Первые партии этой винтовки ожидаются к февралю—марту 2024 года.

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#компании
#интервью
#новости
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Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по наливайкам
Колокольцев обратился к Володину из-за рейдов депутатов Думы по наливайкам
13 декабря 2023, 04:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава МВД Владимир Колокольцев направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину из-за действий определенных депутатов, которые проводят облавы на местах продажи алкоголя, так называемые «наливайки», и привлекают к этим событиям внимание СМИ, что может создать впечатление о бездействии полиции, сообщает РБК.
Колькольцев уточнил, что полиция не осуществляет надзор за торговлей, и в настоящее время существует ограничение на внеплановые проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Однако некоторые члены парламента игнорируют это запрещение и организуют общественные облавы на «наливайки».

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В Мариуполе запустили производство на заводе им. Ильича
РИА Новости: В Мариуполе запустили производство на заводе им. Ильича
13 декабря 2023, 04:21

Фото: iStock/Panksvatouny

Первый замдиректора Металлургического комбината им. Ильича в Мариуполе Роман Солонарь заявил, что завод запустил первые три цеха.
В настоящее время на производстве работают уже 3,7 тысячи человек, пишет РИА Новости.

«Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Цех переработки шлаков уже работает, работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, швеллер гнутый, который используется внутри комбината для восстановления предприятия», — цитирует агентство слова собеседника.

Солонарь добавила, что запущен также и третий (копровый) цех, где лом черных металлов готовят к плавке.

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#россия
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В России захотели снизить возраст досрочного выхода на пенсию
«Известия»: в Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
13 декабря 2023, 03:30

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

В среду, 13 декабря, в Госдуму будет внесен законопроект о снижении возраста для досрочного выхода на пенсию, сообщают «Известия».
По предложению законопроекта, стаж для получения права на досрочную пенсию будет составлять 37 лет для мужчин и 32 года для женщин. На данный момент этот показатель равен не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин.

Условия выхода на пенсию остаются неизменными: не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Депутаты считают, что подобная мера будет поощрять большее количество граждан работать по официальному трудовому договору.

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#депутаты
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#компенсации
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Врач назвала способы быстро снять нервное напряжение
Врач Павлова: чтобы снять нервное напряжение, надо пить воду
13 декабря 2023, 02:49

Фото: iStock/Deagreez

Эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула важность употребления воды для быстрого снятия нервного напряжения, упоминая об этом и другие методы нормализации эмоционального состояния в своем канале в Telegram.
Доктор объяснила, что употребление воды может помочь снизить выработку гормона стресса, кортизола. Хотя этот гормон помогает лучше справляться со стрессовыми ситуациями, его избыток может быть вреден для организма.

Помимо этого, врач подчеркнула, что дыхательные практики и физические упражнения также способствуют улучшению эмоционального состояния.

«Когда люди испытывают нервозность, они часто начинают двигаться, что является своеобразной защитной реакцией. Это помогает сжигать то, что негативно влияет на организм. Прогулки, особенно на свежем воздухе, могут быть полезны, но если вы ограничены пространством, можно выполнить приседания и отжимания», — подчеркнула она.

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#врач
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В России нашли способ снизить цены на яйца
«Известия»: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
13 декабря 2023, 02:04

Фото: istockphoto/Михаил Руденко

Правительство России принципиально поддержало идею обнуления импортных пошлин на яйца, утверждают «Известия».
В настоящее время размер этой пошлины составляет 15 процентов.

С 1 января по 30 июня пошлина не будет взиматься, что позволит поставщикам ввезти свыше 1,2 миллиарда яиц.

Ожидается, что в краткосрочной перспективе такой шаг насытит внутренний рынок и снизит цены на этот продукт.

По данным ФАС, за год цены на куриные яйца увеличились на 40 процентов.

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#яйца
#эксперт
#рынок
#фас
#огурцы
#цены
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180 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за ледяного дождя
13 декабря 2023, 01:15

Фото: istockphoto.com/vkph

Число жителей Ростовской области, оставшихся без электричества из-за ледяного дождя, достигло 180 тысяч человек. Эту информацию распространил губернатор Василий Голубев через свой Telegram-канал.
Проблемы с энергоснабжением ощущаются в различных районах, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Неклиновский, Азовский, Каменский, и другие. Чтобы провести аварийные работы, компания «Россети» мобилизовала более 20 бригад из соседних регионов.

Всего в борьбе с последствиями стихии задействованы 504 специалиста и 192 единицы спецтехники. Губернатор заверил, что работы по восстановлению будут продолжаться круглосуточно до полного устранения негативных последствий погоды.

Ранее в пресс-центре правительства Ростовской области сообщили, что во время ледяного дождя пострадали 333 человека в Ростове-на-Дону, из которых 71 — дети. Из-за трудностей на дорогах занятия были отменены почти в 280 школах города.

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#россети
#ростов
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БНТ: В Софии начался демонтаж памятника Советской армии
БНТ: В столице Болгарии Софии начался демонтаж памятника Советской армии
13 декабря 2023, 00:55

Фото: iStock/Wirestock

В столице Болгарии городе София начали демонтаж памятника Советской армии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Отмечается, что рабочие начали с самой высокой части скульптуры и срезали руку солдата с пистолетом-пулеметом.

Как сообщалось ранее, на памятнике появились крупные коррозионные трещины глубиной около пяти сантиметров, так как десятилетиями сквозь бетонное основание фигур просачивалась влага. Бронзовые фигуры после реставрации будут включены в экспозицию Музея социалистического искусства.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, демонтаж памятника советским воинам-освободителям в Софии является варварством.

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#мид
#болгария
#памятник
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Суд отказался возвращать в прокуратуру дело бывшего российского губернатора
Суд не стал отправлять на доследование дело Фургала о хищении активов МСП Банка
12 декабря 2023, 23:29

Фото: iStock/Zolnierek

Согласно информации ТАСС, Бабушкинский суд Москвы не рассмотрел возможность вернуть уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратно в прокуратуру для дальнейшего доследования.
Предварительные слушания прошли в закрытом режиме. Пресс-служба суда сообщила о том, что предстоящее слушание дела о хищении активов МСП Банка намечено на 19 декабря. Это заседание будет проводиться тройкой судей и будет открытым для публики.

На скамье подсудимых, наряду с экс-губернатором региона, находятся девять предполагаемых соучастников. Фургалу инкриминируют руководство организованной преступной группой, незаконную предпринимательскую деятельность, злоупотребление полномочиями, особо крупное мошенничество и отмывание преступных доходов.

По версии прокуратуры, Фургал и его сообщники в период с декабря 2018 года по июль 2020 года путем махинаций завладели средствами МСП Банка на сумму более двух миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, после чего осуществили их легализацию.

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