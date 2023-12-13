«Дочка» VK хочет приобрести школу английского, которую РФ выкупила у иностранцев

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Онлайн-образовательная платформа «Учи.ру», входящая в состав социальной сети VK, выразила желание приобрести 100% акций Международной компании (МК) ООО «Рашмор», владеющей сетью школ английского языка Ufirst. Эта информация была обнародована в базе юридических решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Как утверждает «Коммерсант», ссылаясь на опубликованное решение ФАС, ООО «Учи.Ру Плюс» обратилось с запросом о покупке 100% доли в уставном капитале компании МК ООО «Рашмор».
Последняя контролирует сеть школ английского языка UFirst, созданную после покупки российского бизнеса English First у иностранного владельца.
Социальная сеть VK на данный момент является собственником ста процентов акций платформы «Учи.ру». Сделка на сумму 8,7 млрд рублей была завершена в феврале.
В 2023 году чистая выручка выросла на 30,8%, достигнув отметки в 3 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась в восемь раз, составив 775,6 млн рублей. Школы Ufirst находятся в 15 локациях в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. Эксперты предполагают, что стоимость сделки может составить от 100 до 150 млн рублей.
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Последняя контролирует сеть школ английского языка UFirst, созданную после покупки российского бизнеса English First у иностранного владельца.
В 2023 году чистая выручка выросла на 30,8%, достигнув отметки в 3 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась в восемь раз, составив 775,6 млн рублей. Школы Ufirst находятся в 15 локациях в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. Эксперты предполагают, что стоимость сделки может составить от 100 до 150 млн рублей.
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Артем Кузьмин