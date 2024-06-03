«Додо Пицца» подала на Telegram в суд

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Компания «Додо Франчайзинг» подала иск против мессенджера Telegram из-за утраты названия своего канала. Соответствующая запись появилась в картотеке суда.
Согласно документам, иск был подан в Арбитражный суд республики Коми. Компания требует признать действия мессенджера недобросовестной конкуренцией.
Представители «Додо Пицца» хотят вернуть название своего канала Dodo pizza в Telegram, которое было куплено другим пользователем и выставлено на продажу.
Кроме того, «Додо Пицца» просит изменить правила для пользователей, введя запрет на покупку названий, аналогичных товарным знакам правообладателей.
Заседание по делу назначено на 16 декабря.
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Представители «Додо Пицца» хотят вернуть название своего канала Dodo pizza в Telegram, которое было куплено другим пользователем и выставлено на продажу.
Кроме того, «Додо Пицца» просит изменить правила для пользователей, введя запрет на покупку названий, аналогичных товарным знакам правообладателей.
Заседание по делу назначено на 16 декабря.
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Артем Кузьмин