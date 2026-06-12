Аналитик объяснил, почему смартфон начинает разряжаться быстрее после обновлений

12 июня 2026, 06:08

Аналитик Рыбников: При обновлении смартфоны разряжаются быстрее из-за фоновой нагрузки

Фото: iStock/juststock

После установки свежей версии операционной системы смартфон нередко начинает терять заряд заметно быстрее. О причине, по которой это происходит, рассказал в беседе с RT старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.





По словам аналитика, проблема лишь иногда связана с ошибкой производителя. Настоящая причина «разрядки» — внутренние процессы, которые запускаются сразу после обновления.



