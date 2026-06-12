Аналитик объяснил, почему смартфон начинает разряжаться быстрее после обновлений
Аналитик Рыбников: При обновлении смартфоны разряжаются быстрее из-за фоновой нагрузки
После установки свежей версии операционной системы смартфон нередко начинает терять заряд заметно быстрее. О причине, по которой это происходит, рассказал в беседе с RT старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.
По словам аналитика, проблема лишь иногда связана с ошибкой производителя. Настоящая причина «разрядки» — внутренние процессы, которые запускаются сразу после обновления.
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Система индексирует файлы, перестраивает кеш приложений, оптимизирует код и анализирует пользовательские сценарии, требуя много ресурсов процессора и памяти. Одновременно приложения синхронизируют данные с облаком, проверяют совместимость с новой версией и загружают собственные обновления, дополнительно нагружая телефон.
Оценивать влияние обновления на автономность своей техники Рыбников советует не моментально, а через несколько дней. Согласно материалу RT, внимание также стоит обращать на возраст смартфона. Если он далеко не новый, любое обновление делает существующий износ аккумулятора более заметным.
Более того, к ускоренному разряду время от времени приводят функции, которые добавляют разработчики. Так, например, обновление может «внедрить» в систему сложные алгоритмы обработки снимков и сервисы с искусственным интеллектом или расширить механизмы защиты устройства.