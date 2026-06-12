Россиянам объяснили, почему нельзя пытаться «переиграть» телефонного мошенника

12 июня 2026, 04:08

РИА Новости: При попытке обыграть афериста по телефону голос могут записать для обмана

Фото: iStock/Sandwish

Попытки «переиграть» телефонного мошенника могут обернуться серьёзными проблемами. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.





По ее словам, многие граждане переоценивают свои силы и считают, что легко смогут высмеять или обмануть афериста. Однако это опасное заблуждение. Преступники действуют по отточенным психологическим схемам, которые являются их стихией. В ходе разговора они манипулируют жертвой, чтобы вывести её из равновесия, и в состоянии стресса человек становится легко управляемым.



