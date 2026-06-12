Россиянам объяснили, почему нельзя пытаться «переиграть» телефонного мошенника
РИА Новости: При попытке обыграть афериста по телефону голос могут записать для обмана
Попытки «переиграть» телефонного мошенника могут обернуться серьёзными проблемами. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
По ее словам, многие граждане переоценивают свои силы и считают, что легко смогут высмеять или обмануть афериста. Однако это опасное заблуждение. Преступники действуют по отточенным психологическим схемам, которые являются их стихией. В ходе разговора они манипулируют жертвой, чтобы вывести её из равновесия, и в состоянии стресса человек становится легко управляемым.
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Кроме того, сам факт общения со злоумышленником уже несёт риск. Голос россиян могут записать, а затем использовать для подтверждения операций в банке или для обмана родственников, подделав звонок от имени жертвы. Шилина подчеркнула, что в противостоянии с преступником главная победа — не дать себя обмануть. Достигается она просто: нужно немедленно завершить подозрительный разговор.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Вьетнаме задержали и депортировали в Россию мужчину, которого разыскивали за незаконный вылов морских ресурсов у побережья Краснодарского края. Гражданин РФ был частью группы злоумышленников, которая совершила свое преступление еще в 2021 году, однако все это время ему удавалось скрываться за границей.