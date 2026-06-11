Москвичей предупредили о холодном вторжении

11 июня 2026, 19:56

Синоптик Ильин: Холодное вторжение продержится в Москве всю следующую неделю

Фото: iStock/Oleg Elkov

В российскую столицу идет похолодание. Об этом «Москве 24» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.