Москвичей предупредили о холодном вторжении
В российскую столицу идет похолодание. Об этом «Москве 24» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, город ожидает резкое похолодание уже в эти выходные. Сначала начнутся осадки: в праздничные выходные с 12 по 14 июня прогнозируются дожди, которые, по словам Ильина, будут кратковременными и небольшими. В воскресенье похолодание усилится — прежняя жара в 30 градусов сменится температурой 19-24 градуса. Эта волна холода сохранится на протяжении всей следующей недели, поделился синоптик.
Он отметил, что в понедельник, 15 июня, возможно улучшение погоды, но во вторник и среду, 16 и 17 числа, будет пасмурно, и дожди станут затяжными. Согласно прогнозам метеоролога, самые сильные осадки выпадут во вторник.
Также ожидается снижение атмосферного давления: в воскресенье оно опустится до 740 миллиметров ртутного столба, а к середине следующей недели — до 735-737 миллиметров. К концу недели давление вернется к норме, заключил Ильин.
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