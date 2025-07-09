«Дохлые, трусливые»: Священник шокировал всех поздравлением с Днём семьи, любви и верности

09 июля 2025, 21:04

Протоиерей Ткачёв осыпал россиянок оскорблениями и обвинил их в «демографическом коллапсе»

Андрей Ткачёв (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

В день памяти святых Петра и Февронии — символов супружеской верности, когда вся страна отмечала День семьи, любви и верности, протоиерей Андрей Ткачев вместо примеров семейной добродетели резко высказался о женщинах. Об этом пишет Passion.ru.





В храме Живоначальной Троицы в Хохлах проповедь Ткачёва из торжественной скатилась в чрезвычайно оскорбительную. Священник грубо высказался о женщинах, которые не рожают.

«За семью никто никогда не боролся, потому что семья была везде, повсеместна, неистребима. А вот отсюда родилась наша глупость русская — дескать, погибнут одни, бабы других нарожают, шапками закидаем. Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают — стали дохлые, развратные, трусливые и не хотят рожать», — жёстко высказался священнослужитель.