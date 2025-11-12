Доход от азартных игр в России превысил бюджет Москвы

12 ноября 2025, 09:25

Фото: iStock/Davizro

Доходы от азартных игр в России, в том числе ставки на спорт, превысили бюджет Москвы за счёт теневого рынка. Об этом рассказал исполнительный директор «Центра борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков.





По словам эксперта, происходит это из-за того, что в стране нет программ по профилактике лудомании.





«Столько лет, сколько у нас легализованы азартные игры, на столько же мы отстаем в профилактике и лечении зависимости. Если легальный рынок оценивается в три трлн руб., то с учетом теневого оборота — уже пять трлн руб.», — пояснил Ходыков в разговоре с «Постньюс».