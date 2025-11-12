Доход от азартных игр в России превысил бюджет Москвы
Доходы от азартных игр в России, в том числе ставки на спорт, превысили бюджет Москвы за счёт теневого рынка. Об этом рассказал исполнительный директор «Центра борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков.
По словам эксперта, происходит это из-за того, что в стране нет программ по профилактике лудомании.
«Столько лет, сколько у нас легализованы азартные игры, на столько же мы отстаем в профилактике и лечении зависимости. Если легальный рынок оценивается в три трлн руб., то с учетом теневого оборота — уже пять трлн руб.», — пояснил Ходыков в разговоре с «Постньюс».
Он уточнил, что азартные игры в РФ фактически легализовали перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. На сегодняшний день азартный бизнес прекрасно себя чувствует в России. А выручка букмекеров за последние годы увеличилась более чем в 12 раз.