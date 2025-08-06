Бомбардира Вадима Ракова отправили в самарские «Крылья Советов» из-за лудомании
Лучший бомбардир российского футбола Вадим Раков борется с лудоманией, из-за чего руководство «Локомотива» отправило его в аренду в самарские «Крылья Советов». По данным телеграм-канала SHOT, 20-летний форвард увлёкся ставками несколько лет назад, когда его зарплата в московском клубе достигла 1 миллиона рублей.
Окружение Ракова утверждает, что футболист не только тратил крупные суммы на пари, но и брал микрозаймы от 15 тысяч рублей, чтобы продолжить играть на «экспрессах», «тоталах» и других видах ставок. Кроме того, спортсмен неоднократно занимал деньги у знакомых.
Руководство «Локомотива», узнав о проблемах игрока, приняло решение отправить его в «Крылья Советов» на год без возможности досрочного возвращения. В самарском клубе Раков будет получать около 1,5 миллиона рублей в месяц. В «Локомотиве» надеются, что смена обстановки поможет футболисту преодолеть зависимость и вернуться к прежнему уровню игры.
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