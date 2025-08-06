Бомбардира Вадима Ракова отправили в самарские «Крылья Советов» из-за лудомании

06 августа 2025, 09:24

Футболист Вадим Раков (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Лучший бомбардир российского футбола Вадим Раков борется с лудоманией, из-за чего руководство «Локомотива» отправило его в аренду в самарские «Крылья Советов». По данным телеграм-канала SHOT, 20-летний форвард увлёкся ставками несколько лет назад, когда его зарплата в московском клубе достигла 1 миллиона рублей.