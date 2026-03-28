Доктор биологических наук раскрыла главную ошибку россиян при поливе рассады
Главную ошибку при поливе рассады раскрыла россиянам доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки» Наталия Мацишина. Ее слова передает РИА Новости.
Некоторые дачники не обеспечивают молодым растениям стабильный уход. Вместо этого у них есть периоды «излишней» заботы о нежных зародышевых корешках, которые заканчиваются переувлажнением почвы, а также промежутки времени, в которые рассада не получает достаточное количество воды.
Мацишина пояснила, что нерегулярный полив — когда почву то увлажняют, то оставляют пересыхать — разрушает слабые корешки, которые посаженные семена успевают выпустить после первого контакта с водой.
Такая практика, по мнению Мацишиной, наносит больше вреда, чем полное отсутствие полива. При этом переувлажнение растений приводит к загниванию семян и развитию плесени, а при пересыхании зародыш гибнет от недостатка влаги.
