Известного американского гольфиста арестовали за вождение в нетрезвом виде после ДТП
Попавшего в ДТП гольфиста Тайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде
Американского гольфиста Тайгера Вудса арестовали по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает The Guardian.
Ранее поступила информация, что спортсмен попал в ДТП во Флориде, и его автомобиль перевернулся. Как выяснилось, Вудс попытался обогнать грузовик на узкой трассе. Тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе не выявил нарушений, однако гольфист отказался пройти проверку на наличие наркотиков или иных веществ в организме.
Вудса арестовали по обвинению в вождении в нетрезвом виде с причинением ущерба и отказе от установленного законом теста. Напомним, что 50-летний спортсмен — 15-кратный победитель турниров серии «Мейджор», включая пять «Мастерсов». В 2021 году он уже попадал в ДТП, после чего перенёс операцию на голени и голеностопе.
