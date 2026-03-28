Известного американского гольфиста арестовали за вождение в нетрезвом виде после ДТП

28 марта 2026, 02:26

Попавшего в ДТП гольфиста Тайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде

Тайгер Вудс (Фото: Instagram* @tigerwoods)

Американского гольфиста Тайгера Вудса арестовали по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает The Guardian.





Ранее поступила информация, что спортсмен попал в ДТП во Флориде, и его автомобиль перевернулся. Как выяснилось, Вудс попытался обогнать грузовик на узкой трассе. Тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе не выявил нарушений, однако гольфист отказался пройти проверку на наличие наркотиков или иных веществ в организме.



