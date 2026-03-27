Подмосковная синхронистка Плеханова стала призёром Кубка мира
Подмосковная спортсменка Валерия Плеханова завоевала бронзовую медаль Кубка мира по синхронному плаванию. Она первенствовала в технической программе в дисциплине соло, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Плеханова впервые выступает на взрослых международных стартах.
«Выступлением я довольна, но больше смогут сказать мои тренеры. Эта программа была поставлена к первенству Европы в прошлом году. Она называется «Борьба и нежность», вдохновлена девушкой, которая борется, но при этом должна оставаться нежной и ранимой. В этой программе много эмоций – тоска, печаль, грусть, разочарование, но есть и гнев, злость, напор. Хочу сказать большое спасибо тренерам за то, что подготовили меня и дали возможность проявить себя на таких крупных соревнованиях», – поделилась впечатлениями Валерия.Соревнования проходят в Париже с 27 по 29 марта.