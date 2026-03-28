Россиянам перечислили самые популярные короткие слова
Выяснились самые популярные двухбуквенные слова в русском языке. Частица «не» возглавляет этот список, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев.
По информации лингвиста, в десятку наиболее употребительных двухбуквенных слов также входят «на», «он», «то», «по», «но», «мы», «из», «за», «от». При этом стоит учитывать, что современный русский язык насчитывает около 500 тысяч слов.
Ранее эксперт Минпросвещения РФ Наталия Козловская сообщила, что необычное слово «хоббихорсинг» набирает популярность в нашей стране. Таким термином обозначают вид спорта, имитирующий верховую езду.
Люди, которые увлекаются этой активностью, используют вместо лошади деревянную палку с головой животного. Не исключено, что в ближайшем будущем слово «хоббихорсинг» пополнит один из словарей русского языка.
