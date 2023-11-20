Доктор наук Конфисахор назвал Галину Старовойтову значимой фигурой

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Доктор политических наук СПбГУ Александр Конфисахор заявил, что правозащитница и депутат Госдумы Галина Старовойтова была настоящим лидером постперестроечной эпохи и довольно значимой фигурой в политике.
Он также отметил её влиятельность и авторитетность.
При этом, он отметил, что не знает, какое место в политической жизни страны она могла бы занимать в наши дни, поскольку те проблемы, которые были значимы тогда, в том числе для неё, сейчас кажутся мелкими. И наоборот: то, что казалось незначительным в годы её деятельности, сейчас набрало вес и значимость.
Галина Старовойтова была убита в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года.
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«В девяностые годы было много ярких политиков. Но даже на их фоне Галина Старовойтова не была в тени. Она была умным, взвешенным, в хорошем смысле слова продвинутым человеком, очень уверенным в себе. <…> Для своего времени Галина Старовойтова была очень значимой, авторитетной и одной из наиболее влиятельных фигур. Она была одним из лидеров города, и в этом ее личная заслуга», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Конфисахор.
Галина Старовойтова была убита в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года.
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Мелисса Тимофеева