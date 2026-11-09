Доктор назвал нормальный холестерин частым показателем при инфаркте
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что почти 40% инфарктов происходят у людей с нормальным уровнем холестерина. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
Эту цифру медик привёл в программе «О самом главном» во время викторины с участием гостьи. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».
По словам Мясникова, риск инфаркта повышают шесть факторов. Среди них курение, недостаток движения, неправильное питание, нечувствительность к инсулину, жировые отложения в области живота и хронический стресс.
Чтобы снизить стресс, начните с режима дня. Старайтесь ложиться и вставать примерно в одно время, выделять достаточно времени на сон и делать перерывы в работе. Даже короткая прогулка поможет переключить внимание.
Регулярное движение тоже поддерживает эмоциональное состояние. Выберите занятие, которое вам нравится: ходьбу, плавание или спокойную гимнастику. Необязательно сразу давать себе большую нагрузку — важнее заниматься посильно и регулярно.
Если напряжение усиливается в течение дня, попробуйте на несколько минут замедлить дыхание: спокойно вдохните и сделайте более длинный выдох. Затем подумайте, какие задачи требуют внимания сейчас, а какие можно отложить или поручить другим.
Поддерживать связь с близкими тоже важно: разговор с человеком, которому вы доверяете, помогает справляться с переживаниями. Если стресс долго не проходит, мешает спать, работать или общаться, стоит обратиться к психологу или врачу.
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