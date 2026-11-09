Доктор назвал нормальный холестерин частым показателем при инфаркте

09 ноября 2026, 09:34

Сорок процентов инфарктов происходят у людей с нормальным уровнем холестерина

Фото: iStock/Farknot_Architect

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что почти 40% инфарктов происходят у людей с нормальным уровнем холестерина. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».