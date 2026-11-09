В Сбербанке рассказали, как защищают клиентов от мошенников
Вице-президент и директор департамента «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина рассказала о работе специальных групп в контактном центре. Их сотрудники помогают клиентам, на которых могут оказывать давление аферисты. Об этом пишет РИА Новости.
В беседе с агентством накануне 185-летия банка Левина пояснила, что эти специалисты хорошо знакомы с уловками злоумышленников. Они выявляют признаки риска и объясняют их обратившимся.
Сотрудники помогают людям спокойно разобраться в ситуации, распознать давление и выбрать дальнейшие действия.
Левина посоветовала самостоятельно перезвонить по официальному номеру ведомства, если собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. Это поможет проверить подлинность звонка. Представитель банка призвала никому не сообщать личные сведения и коды из СМС, а источники информации проверять.
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