В Сбербанке рассказали, как защищают клиентов от мошенников

09 ноября 2026, 08:53

Сбербанк направляет звонки возможных жертв мошенников специалистам

Фото: iStock/ozina

Вице-президент и директор департамента «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина рассказала о работе специальных групп в контактном центре. Их сотрудники помогают клиентам, на которых могут оказывать давление аферисты. Об этом пишет РИА Новости.