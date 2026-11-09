Россияне стали чаще покупать готовую еду

09 ноября 2026, 08:39

Роскачество: покупки россиянами готовой еды выросли на 19% за год

Фото: iStock/Andrey Rykov

В третьем квартале 2026 года россияне купили на 19% больше готовой еды, чем за тот же период прошлого года. По сравнению со вторым кварталом продажи увеличились почти на 5%.