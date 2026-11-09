Россияне стали чаще покупать готовую еду
В третьем квартале 2026 года россияне купили на 19% больше готовой еды, чем за тот же период прошлого года. По сравнению со вторым кварталом продажи увеличились почти на 5%.
Такие результаты получились при расчёте индекса «Цезаря», который составили Х5 и Роскачество. С исследованием ознакомилась «Газета.Ru».
Среди регионов больше всего упаковок готовых блюд приобрели жители Московской области — 23,7 млн штук. В Краснодарском крае продажи достигли 7,4 млн, в Свердловской области — 6,9 млн.
Из городов-миллионников лидером стала Москва с результатом 35,7 млн упаковок. За ней следуют Санкт-Петербург с 14 млн и Екатеринбург с 3,6 млн. В среднем на каждого жителя этих городов пришлось не менее двух покупок.
Женщины составили 61% покупателей готовой еды, мужчины — 39%. На людей старше 35 лет пришлось 68% покупок в категории.
Самым популярным блюдом оказалась рисовая каша: за три месяца россияне приобрели 811 тысяч упаковок. Продажи борща достигли 599 тысяч порций, куриного шницеля с картофельным пюре — 502 тысяч. Близкие результаты показали онигири и сэндвичи. Авторы исследования связывают спрос на них с летней популярностью перекусов и интересом к азиатской кухне.
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