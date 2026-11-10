Документы, состав и цена: специалист назвала главные признаки хорошей красной икры

10 ноября 2026, 18:51

Эксперт Тюгаева объяснила, как выбрать хорошую красную икру и не переплатить

Фото: Istock / buradaki

В этом сезоне килограмм красной икры в среднем стоит от 12 до 18 тысяч рублей. Попытка найти деликатес значительно дешевле может обернуться покупкой некачественного продукта, который способен навредить здоровью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.