Документы, состав и цена: специалист назвала главные признаки хорошей красной икры
В этом сезоне килограмм красной икры в среднем стоит от 12 до 18 тысяч рублей. Попытка найти деликатес значительно дешевле может обернуться покупкой некачественного продукта, который способен навредить здоровью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Заместитель директора рыбной компании Евгения Тюгаева выделила несколько критериев, которые помогут приобрести качественную икру и не переплатить за лишнюю жидкость или масло. Прежде всего она рекомендует обращаться только к проверенным продавцам и организациям, готовым предоставить необходимые документы. В частности, у них должны быть ветеринарное свидетельство или соответствующие сведения в системе «Меркурий». Кроме того, на банках должна присутствовать маркировка «Честный знак». Если продавец не может подтвердить происхождение товара, от покупки лучше отказаться.
Второй важный момент — состав. По словам специалиста в разговоре с URA.RU, в качественной красной икре должны быть только икра и соль. Допускается использование консервантов Е200 и Е211, однако большое количество дополнительных компонентов и «улучшителей» должно насторожить покупателя. Также стоит внимательно осмотреть сам продукт. В стеклянной банке икринки должны быть целыми, однородными, без повреждённых оболочек и большого количества жидкости. Жестяная упаковка, в свою очередь, не должна иметь вздутий и деформаций.
Наконец, эксперт советует учитывать стоимость. Слишком низкая цена может указывать на имитацию икры, некачественный товар или продукцию браконьерского происхождения, которая не проходила лабораторный контроль. Поэтому подозрительно дешёвые предложения лучше обходить стороной.
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