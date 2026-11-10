Школьница сломала позвонок в открытой траншее в Томске

10 ноября 2026, 17:29

Фото: iStock/maxim4e4ek

Прокуратура Октябрьского района Томска требует выплатить 2 млн рублей компенсации морального вреда 12-летней школьнице, которая упала в неогороженную траншею.





Всё случилось вечером 6 сентября, около 21:00, возле дома № 5 на улице Сергея Лазо. Девочка провалилась в раскопку глубиной около 3,5 метра. Воды и кипятка в яме не было. Выбраться ей помогли двое случайных прохожих. У школьницы перелом позвонка и ушибленная рана голени, передает издание Сiбдепо.





«Причиной случившегося стало необеспечение проводившей капитальный ремонт водопроводной линии подрядной организацией требований безопасности и оставление траншеи открытой для прохожих», — сообщили в прокуратуре Томской области.