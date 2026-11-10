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В Прикамье женщина выпала с четвёртого этажа, спасаясь от предполагаемого насильника

32-летняя жительница Прикамья выжила после падения с балкона во время нападения
Фото: Istock / RomanBabakin

В городе Березники Пермского края 32-летняя женщина выпала с балкона четвёртого этажа, пытаясь спастись от мужчины. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



Известно, что он пытался её изнасиловать и угрожал расправой. Несмотря на падение с высоты, пострадавшая осталась жива. Мжчина напал на женщину и стал угрожать ей убийством.

Пытаясь избежать насилия и спастись от нападавшего, она оказалась на балконе, откуда упала с четвёртого этажа. Обстоятельства, при которых произошёл инцидент, пока не уточняются.

Предполагаемого злоумышленника задержали. Ранее он неоднократно был судим. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование. Сейчас случившееся расследуется.

Софья Метелева

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