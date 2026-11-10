В Прикамье женщина выпала с четвёртого этажа, спасаясь от предполагаемого насильника

10 ноября 2026, 16:44

32-летняя жительница Прикамья выжила после падения с балкона во время нападения

Фото: Istock / RomanBabakin

В городе Березники Пермского края 32-летняя женщина выпала с балкона четвёртого этажа, пытаясь спастись от мужчины. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.