Долг блогера Александры Митрошиной перед ФНС вырос на 27 млн
Задолженность блогера Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой с лета увеличилась на 27 миллионов рублей и теперь составляет 210 миллионов. Об этом сообщает «Постньюс».
Отмечается, что в начале лета текущего года за Митрошиной числился долг в 183 миллиона рублей.
«На 25 сентября 2025 года задолженность Митрошиной составляет уже 210 млн 255 тыс. руб. Четыре счёта в разных банках были заморожены 21-22 августа», — говорится в материале.Напомним, блогер находится под домашним арестом с марта текущего года. Ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи, а также общаться с родственниками. Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Ей грозит до семи лет заключения.