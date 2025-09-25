Долг блогера Александры Митрошиной перед ФНС вырос на 27 млн

25 сентября 2025, 11:15

Фото: iStock/blinow61

Задолженность блогера Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой с лета увеличилась на 27 миллионов рублей и теперь составляет 210 миллионов. Об этом сообщает «Постньюс».





Отмечается, что в начале лета текущего года за Митрошиной числился долг в 183 миллиона рублей.





«На 25 сентября 2025 года задолженность Митрошиной составляет уже 210 млн 255 тыс. руб. Четыре счёта в разных банках были заморожены 21-22 августа», — говорится в материале.

